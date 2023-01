Beveren speelt uitwedstrijd tegen Jong Genk... in eigen Freethiel maar zonder fans: "Geen enkel team flexibel"

Jong Genk - Beveren staat vrijdag op het menu in de Challenger Pro League. Het is op de Freethiel - in Beveren dus - dat die wedstrijd zal doorgaan.

Uiterst opmerkelijk. Met een mededeling op zijn webstek geeft SK Beveren meer uitleg. "Door intensief gebruik, zowel door de A-ploeg als door Jong Genk, bevindt het veld van de Cegeka Arena zich in slechte staat. KRC Genk onderzocht alle mogelijke oplossingen om de wedstrijd op een veld van een naburige club te laten doorgaan", klinkt het. Laatste redmiddel Dat bleek voor de Genkenaren een veel moeilijkere opdracht dan verwacht zou worden. "Geen enkel team stelde zich flexibel op", laat Beveren optekenen. "Als laatste redmiddel heeft SK Beveren voorgesteld de deuren van de eigen Freethiel te openen, zodat de wedstrijd vrijdag alsnog op een veilig en reglementair veld afgewerkt kan worden." "Om ervoor te zorgen dat geen van beide teams een thuisvoordeel heeft, zal de wedstrijd achter gesloten deuren plaatsvinden", voegt de nummer 2 uit de Challenger Pro League er nog aan toe. Beveren onderzoekt nog op welke manier het zijn supporters kan ondersteunen, want die kunnen nu deze competitiematch van hun favoriete team niet bijwonen en worden aangemoedigd om de wedstrijd op televisie te volgen.





