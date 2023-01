'Éder Balanta verlaat Club Brugge voor de Bundesliga en is weldra nieuwe ploegmaat Michael Frey'

Het zijn de laatste uren en dagen van Éder Balanta als Club Brugge-speler. De Bundesliga lijkt zijn volgende bestemming te worden.

Dat Balanta bij Club Brugge gaat vertrekken, lijkt inmiddels zo goed als een zekerheid. Eerder werden het Turkse Başakşehir en het Argentijnse River Plate, een ex-club van hem, al met de defensief ingestelde speler in verband gebracht. De Colombiaan kan echter nog in een topcompetitie terecht.

Uitleenbeurt

Zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad melden dat Balanta op weg is naar Schalke 04. Er is nog geen akkoord, maar alles wijst er op dat de overeenkomst snel beklonken zal kunnen worden. Het zal gaan om een uitleenbeurt, al dan niet gekoppeld aan een optie tot aankoop.

Shoppen in België is Schalke 04 niet vreemd: het huurt immers reeds Antwerp-spits Michael Frey. Ook Balanta versterkt dus in principe de rangen bij de club uit Gelsenkirchen, die op een troosteloze laatste plek staat in de Bundesliga, op zes punten van de eerste veilige plaats.