📷 OFFICIEEL Genk haalt versterking voor de beloften

De 18-jarige Christian Akpan komt de centrale as van Jong Genk versterken.

Jong Genk heeft er, in de figuur van Christian Akpan, een extra kracht bij in de strijd om het behoud. Akpan tekent een contract voor drie seizoenen met een optie op nog twee extra seizoenen.

De Genkse scouts hadden Akpan al een tijdje op hun radar staan, net als verschillende andere Europese clubs. De afgelopen twee weken trainde hij al mee met Jong Genk waar hij meteen flitsen van zijn klasse liet zien.

De jonge Nigeriaan heeft zijn school doorlopen in Ivoorkust in de Académie MimoSifcom. Het opleidingscentrum van ASEC Mimosas. Dezelfde academie waar ook clublegende Didier Zokora en Aziz Ouattara hun eerste stappen in het voetbal zetten. Akpan is snel, tweevoetig en heeft heel wat technische bagage. Dankzij zijn kwaliteiten kan hij op verschillende posities terecht in de as van het veld, zowel in de verdediging als op het middenveld.

Van zijn talent en enorm potentieel is iedereen in de Genkse jeugdwerking overtuigd. Onder de vleugels van Hans Somers en zijn technische staf krijgt de kersverse Genkie de komende jaren de tijd in de kern van Jong Genk om zich verder te ontwikkelen.