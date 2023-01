Kompany duwt door voor Anderlecht-talent en heeft akkoord: paars-wit heeft niets meer te zeggen

Anderlecht gaat nog één van zijn talenten te verliezen. Enock Agyei, wiens contract deze zomer afloopt, staat in de belangstelling van Burnley. Hij heeft al een akkoord voor een overgang komende zomer.

Het dossier Agyei is er weer zo eentje dat ze op Neerpede niet graag zien. De 17-jarige flankaanvaller wordt beschouwd als een potentieel toekomstige A-kernspeler, maar de contractonderhandelingen zitten helemaal in het slop. Zijn entourage vraagt totaal onrealistische looneisen voor een jongen die nog niets bewezen heeft.

In de Challenger Pro League was hij wel wekelijks één van de uitblinkers en een constante dreiging aanvallend. Vincent Kompany was echter vorige zomer al geïnteresseerd om hem mee te nemen naar Burnley en heeft dat niet losgelaten. Burnley heeft nu een akkoord met de speler dat hij komende zomer naar hen verhuist. Anderlecht krijgt dus geen transfersom.