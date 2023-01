Beerschot heeft ook nieuwe spits beet: 21-jarige Ivoriaan uit Zwitserse tweede klasse

Beerschot heeft in principe zijn wintermercato afgesloten. Straks worden nog twee aanwinsten officieel voorgesteld. De eerste is Nickseon Gomis, een verdediger van Newcastle United. Er landde ook een nieuwe spits en dat is Henri Koide geworden.

Koide heeft de dubbele Zwitserse-Ivoriaanse nationaliteit. De 21-jarige voormalige jeugdinternational komt over van de Zwitserse tweedeklasser Neuchâtel Xamax, dat hem huurde van FC Zürich. Koide scoorde bij Neuchâtel vijf keer. Hij was in het bezit van een aflopend contract. Of Beerschot nog een transferprijs moest betalen, is niet geweten. Daarmee is ook de transferwinter van de Ratten afgesloten.