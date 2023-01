'KV Kortrijk weigert deal met Zulte Waregem, OH Leuven wellicht ook geen optie'

KV Kortrijk wil op Deadline Day nog een oplossing vinden voor een speler die het naar de B-kern verwees.

Voor Aleksandar Radovanovic lijkt het verhaal helemaal uitgezongen bij KV Kortrijk. Bernd Storck schoof hem al snel door naar de B-kern en had daar duidelijk zijn redenen voor.

“Hij stelde zich boven de club. Hij kwam eerst een week niet en liet alle communicatie over aan zijn agent. En de club had al eerder problemen met hem, toen hij ook al weg wilde. Ik vond het een totaal gebrek aan respect voor de nieuwe coach. Op die manier wil en kan ik niet samenwerken”, vertelde Storck er vorig jaar al over aan de Krant van West-Vlaanderen.

Volgens Het Nieuwsblad deed Zulte Waregem een bod op Radovanovic, maar wil KVK hem zeker niet laten gaan naar de aartsrivaal. Ook OH Leuven heeft interesse, maar KV Kortrijk wil hem liever doorsturen naar het buitenland.

De Serviër heeft nog een contract tot medio 2024 in Kortrijk. Zijn marktwaarde wordt geschat op 750.000 euro. Begin vorig jaar was hij nog bijna het dubbele waard.