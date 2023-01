OFFICIEEL: KV Oostende versterkt zich met centrale verdediger in strijd tegen degradatie

De Kustboys staan op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League en hebben twee punten te weinig om degradatie te vermijden. Vooral de achterlinie zal trainer Dominik Thalhammer zorgen baren want met 51 tegengoals op 23 wedstrijden heeft KVO de slechtste verdediging van de competitie.

En die hebben ze op het nippertje nog kunnen versterken want KV Oostende heeft de komst van centrale verdediger Mateo Barac afgerond. De 26-jarige centrale verdediger komt over van het Russische KS Samara waar hij afgelopen zomer bij tekende.

KVO huurt Barac tot het einde van het seizoen maar heeft ook een aankoopoptie kunnen opnemen in de overeenkomst. Wellicht wordt die gelicht als ze zich redden in 1A.

Oostende loaned Barac (Samara), the Belgian club will have the option to buy (RB Sport) pic.twitter.com/WYcB94qS9Q