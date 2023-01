Ex-Bruggeling Amrabat ziet droomtransfer naar Barcelona in het water vallen

De transfer van Sofyan Amrabat van Fiorentina naar Barcelona is in het water gevallen. Fiorentina houdt het been stijf en wil hem voor geen prijs deze winter laten vertrekken.

Amrabat kwam in het vizier van Barcelona en andere grote clubs na zijn optreden op het WK in Qatar. Hij speelde een fantastisch toernooi met Marokko. Voor Amrabat zou het natuurlijk een droomtransfer zijn geweest en Barça was naar verluidt bereid om 40 miljoen op tafel te leggen. Dat laatste wordt wel ontkend bij La Viola. De Marokkaanse middenvelder speelde ook twee seizoenen voor Club Brugge, maar kon daar nooit doorbreken. Amrabat heeft nog een contract tot 2024 bij Fiorentina, maar de club heeft ook nog een optie voor een extra jaar.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Fiorentina - Torino live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (01/02).