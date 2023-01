TRANSFERMARKT SLUIT VANNACHT: Deze spitsen kan Anderlecht ook morgen nog aantrekken

De transfermarkt sluit vannacht. Haalt Anderlecht nog een nieuwe spits? Deze spelers zitten zonder club en kunnen ze ook nog na vandaag aantrekken.

Tiktak, tiktak... De klok tikt onvermoeibaar door. Het einde van deze wintertransfermercato zit er nu wel echt aan te komen. Anderlecht verloor huurlingen Fabio Silva en Sebastiano Esposito en is nu nog steeds druk op zoek naar een nieuwe spits. De 19-jarige Serviër Ratkov lijkt een concrete piste, maar voorlopig is het nog steeds wachten op witte rook uit het Lotto Park. Als ze er bij paars-wit vanavond niet meer in slagen om een spits binnen te halen zullen ze misschien eens kijken tussen de transfervrije spelers.

Artem Dzyuba, die naam zal u waarschijnlijk wel iets zeggen. De 34-jarige Rus speelde 55 interlands waarin hij 30 keer scoorde. De Belgische ploegen kwamen hem ook geregeld wel eens tegen in de Europese competities. Met Zenit Sint-Petersburg, waar Dzyuba het grootste deel van zijn carrière afwerkte, speelde de Rus eerder al tegen Anderlecht. Zijn leeftijd lijkt een enorm nadeel te zijn en hij zit ook al zonder club sinds november na een gefaald avontuur in Turkije.

De 29-jarige Nederlander Jürgen Locadia lijkt in dat opzicht een interessantere piste. Na een buitenlands avontuur bij Persepolis in Iran zit hij nu sinds 1 januari zonder club. Locadia speelde het grootste deel van zijn carrière bij PSV waar hij toch wel een goede indruk achterliet. Hij werd er vervolgens in 2018 weggekocht door Brighton voor een bedrag van zo'n 17 miljoen euro. In Engeland wou het echter nooit lukken voor de Nederlandse spits. Met zijn 1 meter 93 heeft hij ook wel een stevig gestalte, iets wat Anderlecht wel mist in de frontlinie.

Een laatste optie zou Simone Zaza kunnen zijn. De 31-jarige Italiaan zit al sinds deze zomer zonder club nadat zijn contract afliep bij Torino. Zaza speelde ooit 18 wedstrijden voor de Italiaanse nationale ploeg, met als dieptepunt zijn penaltymisser op het EK in 2016. Zijn trippelende aanloop naar dee bal werd een hit op het internet. De Italiaan speelde in z'n carrière voor clubs als Juventus, West Ham en Valencia. Misschien niet de beste optie aangezien hij al een tijdje zonder club zit, maar wel een brok ervaring.