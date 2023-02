De strijd om de underdogrol voor de bekerfinale: waarom Zulte Waregem of KV Mechelen het kan halen

Het is aftellen naar de halve finales van de beker. Zulte Waregem en KV Mechelen zullen onder mekaar uitmaken wie de underdog zal zijn in de bekerfinale.

De favoriet in die finale zal uiteraard Union of Antwerp zijn. Voor Zulte Waregem en KV Mechelen zou het bereiken van de eindstrijd een mooie verwezenlijking zijn die een moeilijk seizoen meteen heel wat meer kleur geeft. Voor aanvang van de heenmatch tussen de twee ploegen uit de rechterkolom van de competitie, lijken de kansen fify fifty. Wat pleit in het voordeel van Zulte Waregem en wat in het voordeel van KV Mechelen?

Waarom Zulte Waregem de finale haalt:

- kwaliteitsinjectie: sinds 3 januari mag Ruud Vormer zich Essevee-speler noemen en sinds 5 januari Christian Brüls. Twee inkomende transfers waar menig eersteklasser met gezonde jaloezi naar mag kijken. Sowieso zegt de rangschikking in het kampioenschap weinig over de kansen van een team in de beker. Het huidige Zulte Waregem, met de spelersgroep van dit moment, is sowieso sterker dan de stand in de competitie doet vermoeden;

- momentum: de vorm van de dag is vaak bepalend in de beker en het helpt dan om in aanloop naar die bekermatchen dan ook reeds de goede vorm te pakken te hebben. Door het Genk en Club moeilijk te maken, te gaan winnen bij Anderlecht en revelatie Westerlo te bedwingen, is er wel degelijk sprake van een bepaald momentum aan Waregemse zijde;

- goede herinneringen aan recente thuismatchen tegen KVM: eerste opgave is om aan de Gaverbeek een goede uitgangspositie af te dwingen. De laatste twee thuiswedstrijden tegen Mechelen - voordien waren de resultaten in deze affiche minder goed - hebben mooie herinneringen opgeleverd. Eind 2021 boog Essevee in de extra tijd een 1-2-achterstand om in een 3-2-zege. Dit seizoen klopte het KV nog met 2-0.

Waarom KV Mechelen de finale haalt

- beker een doel: weinig ploegen op het hoogste niveau - met uitzondering van de topclubs en dan nog - die zo vooraf uitspreken dat de beker een doel is. Dat hebben ze bij Mechelen wel gedaan en dat doen ze eigenlijk elk jaar. Alles begint bij de ingesteldheid. Het is dan ook geen toeval dat Malinwa ver is geraakt en nu op 180 minuten van de finale staat;

- bekerreputatie: KV Mechelen is ook een ploeg met een zekere reputatie in de beker. Bij zijn vorige drie deelnames (in 2019-2020 moest er geskipt worden) haalde KV minstens de kwartfinales. In 2019 won het de beker als tweedeklasser en in 2009 was het finalist terwijl het in de competitie op plek 10 eindigde. Een topseizoen op het hoogste niveau hoeft dus niet om in de beker grootse dingen te verwezenlijken;

- terugmatch ADK: er is dit seizoen een groot verschil tussen KV Mechelen uit en KV Mechelen thuis. Aangezien het om heen-en terugmatchen gaat, zal er ook op verplaatsing een resultaat geboekt moeten worden. Na een gelijkspel of nipte nederlaag kan de steun van het publiek in de return wel dat tikkeltje extra zijn om alsnog de kwalificatie uit de brand te slepen. Het is dus zeker een voordeel dat de terugmatch thuis is.