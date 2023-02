KBVB wil prestaties zien: 'Tedesco zal eerst moeten presteren als bondscoach van Rode Duivels om jackpot te verdienen'

Domenico Tedesco wordt behoudens een enorme ommekeer de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Duitser met Italiaanse roots zal niét wegen op het budget van de KBVB. Tenzij er prijzen gewonnen worden.

Het is geen geheim dat de Belgische voetbalbond niet de budgetten heeft om potentiële bondscoaches te overtuigen met zakken vol geld. Ook Domenico Tedesco werd overtuigd door het project bij de Rode Duivels.

Roberto Martinez was jaarlijks zeker van 2,3 miljoen euro per jaar. Het Laatste Nieuws weet dat Tedesco niet in dezelfde categorie zal zitten. Het basisloon van de voormalige coach van onder meer Spartak Moskou en RB Leipzig zal een stuk lager liggen.

Loon naar werken

De KBVB werkte een compromis uit waarbij resultaten (op een groot toernooi) doorslaggevend zullen zijn voor het loon van de bondscoach. Met andere woorden: de selectieheer passeert pas echt langs de kassa als ook het volk kan feesten.