📷 EINDELIJK OFFICIEEL Didier Lamkel Zé heeft dan toch een nieuwe ploeg

KV Kortrijk zag zijn heil in een deal met Didier Lamkel Zé, maar na enkele matchen en de trainerswissels werd de Kameroener definitief aan de kant geschoven.

Volgens de berichten van midden januari gaat het om een uitleenbeurt met overname van het volledige loon. Er is ook een aankoopoptie voor deze zomer.

Die zou 850.000 euro bedragen. Alles meegerekend zou dit voor KV Kortrijk een nuloperatie worden. Details over de deal zijn er niet gelost, ook niet waarom hij nu pas officieel aangekondigd wordt.

Welcome to the most titled club in Morocco 🇲🇦🤝 #DimaWydad pic.twitter.com/CI2MAUOHpa