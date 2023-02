Je kan het zelf niet verzinnen: de waanzinnige transferdag van Anderlecht, gedwarsboomd door makelaars

Jesper Fredberg geeft deze week meer uitleg bij de transfermercato van Anderlecht. Als de Deen bekomen is van wat er gisteren allemaal gebeurde natuurlijk. De 41-jarige CEO Sports zal over 31 januari 2023 later nog verhalen vertellen aan zijn kleinkinderen.

Fredberg ging met vertrouwen de laatste transferdag in. Het moeilijkste werk leek al gedaan. Met Harry Toffolo hadden ze hun linksachter al quasi beet. En er waren contacten gelegd met verschillende spitsen. Petar Ratkov bleek al snel onhaalbaar door de houding van Baçka Topola, zijn club. Maar met Tolu Arodokare stond er een even goed alternatief klaar.

Frenay (en Bayat)

De 22-jarige Nigeriaan was ook geneigd om naar Anderlecht te komen, was zelfs enthousiast. Ook met Amiens werd er in de beste omstandigheden onderhandeld. De medische testen toonden ook aan dat hij klaar was om het beoogde voetbal van Brian Riemer te spelen. Iedereen was overtuigd. Het mediateam stond paraat om een mooi aankondigingsfilmpje te maken. En dan...

Ineens besliste Arokodare om na zijn medische testen richting Limburg te rijden. Bij Anderlecht wisten ze al gauw waar de klepel hing. Didier Frenay - bij Anderlecht niet echt welkom gezien hun klacht die ze tegen hem indienden voor transfervergoedingen bij vorige transfers - had zich gemoeid met de zaak. Arokodare stond wel al op het lijstje van Genk en nadat ze Onuachu verkochten, wilden ze een vervanger.

Frenay duwde op dat moment Arokodare richting Genk. Het ging om een veel betere deal en ook betere sportieve vooruitzichten. De vraag is of hij op dat moment ook de resultaten van de medische testen die de spits bij Anderlecht uitvoerde mee gaf. Dat zou op z'n minst onethisch zijn en zelfs niet wettelijk.

Lessen geleerd

Ook zou Mogi Bayat - of iemand die voor hem werkt - zich ermee bemoeid hebben. Die wou Khalifa Koulibaly bij Amiens stallen, horen we intussen. Ook hij heeft nog wel een eitje te pellen met het huidige bestuur bij Anderlecht. De makelaar werkt tegenwoordig niet meer op het voorplan, maar is wel nog alom aanwezig.

Het werd een pijnlijke kennismaking voor Fredberg met de werkwijze in België. Dat hij zijn uiterste best deed, is duidelijk. Maar zoveel tegenwerking heeft hij nog nooit ervaren. Het zullen wijze lessen zijn voor de toekomst. De Deen rekende erop dat de prijzen op de laatste transferdag gingen dalen. Dat deden ze ook, maar daar zijn risico's aan verbonden. En zo blijft de spitspositie een heikel punt. Kan Islam Slimani aan de vereisten voldoen? In het verleden was hij inderdaad een energieke en veellopende aanvaller, die ook een bal kan bijhouden. Maar is hij dat op zijn 34ste nog? De komende maanden zullen het uitwijzen.