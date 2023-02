Verkeerde papierwerk (3x)? De opvallende reden waarom topdeal tussen Chelsea en PSG niet doorging

Elke transfermercato zijn er wel een aantal deals die afspringen om de gekste redenen of niet helemaal in kannen en kruiken geraken. Deze winter is daar een ferme klepper bij.

Hakim Ziyech kreeg zijn transfer van Chelsea naar PSG, waardoor zijn wensen uitkwamen en hij nieuwe lucht kon gaan opsnuiven. Papierwerk? Maar: de deal raakte uiteindelijk niet tijdig rond, al zullen de Parijzenaars nog een uitzondering proberen aan te vragen bij de Franse voetbalbond. Wat is er gebeurd? Chelsea heeft meermaals getalmd in de zaak, zo blijkt. Volgens bepaalde media in Engeland zou het tot drie keer toe ... het verkeerde papierwerk hebben opgestuurd.