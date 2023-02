Adnan Januzaj kan zijn koffers uitpakken in Istanbul

Adnan Januzaj kwam woensdagmorgen aan in Istanbul om medische testen af te leggen bij het Basaksehir en deze overeenkomst lijkt bijna rond.

Volgens de Franstalige journalist Sacha Tavolieri is de deal tussen Adnan Januzaj en Basaksehir rond. Het is alleen nog wachten op de officiële aankondiging. Januzaj kwam deze morgen aan in Istanbul om zijn medische testen af te leggen en de laatste details te bespreken. Er lijkt dus geen vuilte aan de lucht.

Januzaj maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Real Sociedad naar Sevilla, maar dit was geen succes. Hij kwam amper zes wedstrijden in actie waarin hij niet tot scoren kwam en geen ploeggenoten kon bedienen.

Volgens Tavolieri zou het gaan over een huurdeal tot het einde van het seizoen zonder aankoopoptie.