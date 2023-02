Publiekslieveling van Cercle Brugge verlaat Vereniging in de zomer: "Hij heeft al een voorakkoord"

Het bleef relatief kalm bij Cercle Brugge deze winter. Technisch directeur Carlos Avina deed er alles aan om de ploeg bij elkaar te houden en slaagde daar ook in. Ook Dino Hotic kon hij nog een half jaartje houden.

Twee nieuwkomers en drie vertrekkers, Cercle deed het goed deze winter. “Je moet op alles voorbereid zijn”, aldus Carlos Aviña bij HLN. “Voor mij was het zeer belangrijk dat ik de bestaande kern kon bijeenhouden. Dat is gelukt, en inderdaad, dat toont ook onze ambitie. Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet droom van een plaats in de Europe Play-Offs na 34 wedstrijden.”

Dino Hotic kon deze winter naar Konyaspor in Turkije, maar ging niet in op het aanbod. “Dino bereikte wel een voorakkoord om in de zomer transfervrij bij een andere Turkse ploeg (Trabzonspor, red.) te tekenen. Tot zolang heeft hij beloofd zich honderd procent voor Cercle te blijven inzetten. Ondanks zijn statuut van wisselspeler de voorbije wedstrijden, blijft Dino een belangrijke offensieve pion.”