Fredberg geeft meer uitleg bij wintermercato: "Ja, ik ben gelukkig met wat we deden, we zijn klaar voor een offensieve zomermercato"

Jesper Fredberg heeft er een bijzonder moeilijke eerste transferperiode bij Anderlecht opzitten. Er liep veel mis, maar de CEO Sports van paars-wit heeft toch heel wat redenen om het geslaagd te noemen.

Fredberg liet Hoedt, Espositio, Silva, Ait El Hadj en Duranville vertrekken. "Het belangrijkste doel was om de kern op te kuisen. En dat bedoel ik niet op een slechte manier", aldus Fredberg op antwoord van de vragen van de fans. "Spelers laten vertrekken, de ploeg competitiever maken, dat was het doel. We wilden ervoor zorgen dat de spelers die hier zijn, spelers zijn die bij onze speelstijl passen. Onze grootste kracht nu, is dat door wat we hebben gedaan, dat we ons in een positie hebben gebracht zodat we met een offensieve ingesteldheid de zomermercato kunnen aanvatten. Dat betekent dat we nu kunnen gaan zoeken naar spelers die een impact kunnen hebben."

Ook inkomend is hij vrij tevreden. Al laat het mislopen van Harry Toffolo een zure nasmaak. "We hebben de kern nu al versterkt op de korte termijn. Ja, ik ben gelukkig met de transferperiode, maar het had beter gekund. Maar door alle omstandigheden zijn we er toch uitgekomen met onze belangrijkste targets. We hebben te veel uitgegeven de laatste jaren en dat hebben we toch deels kunnen oplossen. Inkomend wilden we een winger, een spits en een linksback. We hebben er daar toch twee van kunnen halen. Daarom ben ik niet aan het springen van vreugde, omdat we die linksback in extremis verloren."

We wilden onze jonge talenten niet laten vertrekken, maar op een bepaald moment moet je er het beste uithalen voor de club

Met Ait El Hadj, Duranville en Agyei vertrokken er wel drie jeugdspelers waar veel van verwacht werd. "Voor ons is het belangrijk dat we onze grote talenten zo lang mogelijk kunnen houden. Er zijn echter ook speciale gevallen. Er zijn omstandigheden zoals de financiële situatie en het feit dat sommigen hun contract niet wilden verlengen. Ik verzeker dat het niet was omdat wij hen niet wilden houden. En dan is het voor mij het belangrijkste dat we voor de club er het meeste uithaalden. En dus moesten we hen laten gaan, maar voor een prijs."

Fredberg geeft ook aan waarom er tot de laatste dag gewacht werd om een spits te gaan halen. "Als we konden hadden we het sneller gedaan. Harry was hier al van zondag. De spelers die we wilden stonden al langer op ons lijstje. Ook die aanvallers. We hebben Slimani kunnen halen, die daar ook op stond en ons iets zal bijbrengen. We hebben opties met Stroeykens, Raman, Stassin en Slimani."

Slimani stond ook op ons lijstje

"Bij onze aanvaller moesten we zeker zijn dat we er een goed gevoel bij hadden. In de loop van de dag kregen we geen goed gevoel bij die aanvaller (Tolu Adorokare). De spelers die komen moeten absoluut voor ons willen spelen. Wij willen spelers die voor Anderlecht kiezen. Als ze ergens anders willen tekenen... so be it. Harry wou absoluut komen, maar dat is een ander verhaal geweest. We hadden de juiste speler, maar soms gebeurt dat. Het was een unieke situatie."

"Ik ben ook heel blij met Anders. Hij zal voor meer goals en assists zorgen. Henrik Bellman is ook met de juiste mentaliteit gekomen. Niet alleen in matchen, maar ook op training. Hij zorgt ervoor dat het niveau opgekrikt wordt, een goeie ambassadeur voor de Futures."