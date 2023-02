Jan Breydel dreigt afgekeurd te worden voor Europees voetbal: "Er wordt gespeeld met onze sportieve trots en het economische leven"

Binnen de Brugse politiek betreuren ze de beslissing dat de omgevingsvergunning van Club Brugge voor het nieuwe stadion vernietigd werd. Franky Demon, schepen van Ruimtelijke Ordening, weet dat er snel een oplossing uit de bus moet vallen.

Niet alleen voor Club, maar ook voor Cercle, want het huidige stadion heeft al lang zijn beste tijd gehad. "De plannen om een nieuw en groter voetbalstadion te bouwen voor Club Brugge dateren al uit 2006. De tijd begint nu echt te dringen: het Jan Breydelstadion is op en zal binnen enkele jaren mogelijk ook Europees worden afgekeurd", klinkt het bij Belga.

"Een nieuw stadion is dan ook noodzakelijk om de verdere groei van de club zowel op sportief als economisch vlak te garanderen. Het is zeer jammer dat het Brugse eersteklassevoetbal op het spel wordt gezet en dat er gespeeld wordt met onze sportieve trots en het economische leven dat hieraan gekoppeld is", zegt Demon nog.

Demon blijft er echter in geloven. "Het wordt na al die jaren steeds moeilijker om positief te blijven maar toch blijf ik geloven in een goede afloop van dit dossier zodat we het Brugse voetbal ook in de toekomst verder op de kaart kunnen zetten."