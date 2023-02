Fredberg wil niet weten van paniekaankoop of mislukte mercato: "Het was voor mij gemakkelijk geweest om vijf spelers te halen"

Jesper Fredberg debuteerde niet meteen met de meest succesvolle mercato als CEO Sports van RSC Anderlecht. De Deen wil echter niet weten van een mislukte maand.

RSC Anderlecht richtte de pijlen - en het plan leek te slagen - op Thomas Henry, maar de Fransman belandde in de lappenmand. “We zijn tijdens deze mercato in wel meer situaties beland die je vooraf niet kan voorzien. Nottingham Forest blokkeerde plots de transfer Harry Toffolo, Tolu Arokodare ging naar links terwijl wij rechts afsloegen,...”

“Op zo’n moment moet er geschakeld worden”, gaat Jesper Fredberg verder in Het Laatste Nieuws. “Het was voor mij gemakkelijk geweest om vijf spelers te halen en vervolgens te zeggen dat ik mijn werk gedaan heb. Ik ben van mening dat je moet stoppen als iemand niet de juiste optie is. In zo’n geval investeer ik liever in de jongens die er al zijn.”

In onze situatie vind ik het niet verkeerd om een ervaren spits te halen

Al lijkt de komst van Islam Slimani héél sterk op een paniektransfer. “Hij stond al een tijdje op onze lijst. Het liefst van al wilden we jonge spelers binnenhalen om hen op termijn met een meerwaarde te verkopen. Maar in onze situatie vind ik het niet verkeerd om een ervaren spits te halen. Dat hij slechts één doelpunt maakte de voorbije maanden? Een verandering van competitie kan wonderen doen.” (knipoogt)