Sebastiaan Bornauw blijft in de Rode Duivels geloven: "In maart erbij zijn zou speciaal zijn"

Sebastiaan Bornauw verzamelde in zijn carrière al 3 caps voor de Rode Duivels, maar zijn laatste interland dateert al van eind maart 2022. Bornauw blijft er wel in geloven.

Zijn laatste interland was tegen Burkina Faso eind maart 2022. Sebastiaan Bornauw stond toen de hele wedstrijd centraal achterin, maar sindsdien werd hij niet meer voor de Rode Duivels opgeroepen.

In maart speelt België een oefenwedstrijd in Keulen tegen Duitsland. "Het zou speciaal zijn om er dan weer bij te zijn", vertelde hij in een gesprek met Eleven Sports.

De reden daarvoor is simpel. Bornauw speelt al enkele jaren in Duitsland. Momenteel speelt hij bij Wolfsburg, waar ze aan een mooi seizoen bezig zijn. Het staat momenteel 7e. Voor Wolfsburg speelde Bornauw 2 seizoenen bij Keulen.

"Maar de 1e stap is om met Wolfsburg terug aan een goede reeks te beginnen. Onze volgende wedstrijd is tegen Bayern München. Dus dat zal niet gemakkelijk zijn", besloot Bornauw.