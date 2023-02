Boskamp over Rode Duivels: "Tedesco krijgt eigenlijk een vergiftigd geschenk"

Officieel is het nog niet, maar Domenico Tedesco zou de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels worden.

Analist Johan Boskamp is wel benieuwd wat de komst van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels zal geven.

“Tedesco krijgt hier eigenlijk een vergiftigd geschenk, omdat Martinez geen knopen durfde doorhakken”, is Boskamp heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg. “Nu zal hij moeten gaan beslissen of hij zal doorselecteren.”

“Dat wordt niet makkelijk, want veel van de oudere Duivels willen nog enkele jaartjes doorgaan. Welke neem je dan mee, welke niet? Ach, die beslissingen zal Tedesco wel aflezen van zijn laptop. Want hij is een man van de computers, met data en dit-dat.”