Crisis die geen crisis is bij AC Milan: "Vorig seizoen overgepresteerd"

Bij AC Milan draait het op dit moment volledig vierkant. Vanavond staat de topper tegen Inter op het programma.

Uitschakeling in de beker en nederlagen, dat is hetgeen wat AC Milan de voorbije weken aan het verzamelen. Na de titel vorig jaar draait het aan geen kanten.

“Ze zitten echt in de problemen”, zegt Filip Joos in 90 minutes. “Vorig seizoen heeft Milan overgepresteerd. Dat ze toen kampioen zijn geworden, is een half mirakel. Het is op dit moment de weerbots die ergens ook normaal is.”

De meeval die de ploeg vorig jaar vele keren had keert zich nu iedere keer tegen de ploeg. Volgens La Gazzetta dello Sport geraken de spelers van AC Milan ook op fysiek vlak niet waar ze moeten staan dit seizoen.