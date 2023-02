Tegenvaller voor hem persoonlijk en voor Real Madrid: Thibaut Courtois uitgevallen tijdens de opwarming

Eens een tegenvallend weekend voor Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid is uitgevallen tijdens de opwarming en kon dus niet spelen tegen Mallorca.

Bij Real Madrid kunnen ze nochtans alle sterkhouders goed gebruiken, want De Koninklijke achtervolgt op leider Barcelona in La Liga. Het verschil tussen beide topteams is vijf punten. Real maakte zondagmiddag de verplaatsing naar Mallorca en daar diende uiteraard gewonnen te worden.

Met Thibaut Courtois onder de lat hoeft er in principe niet meteen gevreesd te worden voor veel tegendoelpunten, maar de vorige winnaar van de Champions League kon de Rode Duivel niet opstellen. Courtois viel uit tijdens de opwarming, het zou gaan om een liesblessure. Geen enkele Belg dus op het wedstrijdblad, want ook Eden Hazard kampt opnieuw met een blessure.