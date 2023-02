🎥 Wieland over de buitenspelgoal van Lierse K.: "Ik had veel meer moeite met wat anders"

Beerschot verloor zaterdagavond met het kleinste verschil van Lierse Kempenzonen (1-0).

Tabekou zorgde net voor de rust voor de enige goal van de wedstrijd, maar kwam er uiteindelijk na een geval van buitenspel. In de Challenger Pro League is er echter geen VAR.

“Lierse heeft sterk verdedigd”, zei trainer Andreas Wieland achteraf. “We geraakten moeilijk onder de druk uit en konden zelf ook niet genoeg brengen in hun zestien. We vonden de juiste oplossingen niet. Tijdens onze sterke reeks van eind vorig jaar ging het vaak over efficiëntie en het houden van de nul. Daar hebben we het momenteel even moeilijk mee.”

Dat het doelpunt vanuit buitenspel gescoord werd deed Wieland niet veel. “Het buitenspel had ik eerlijk gezegd zelf niet opgemerkt. Ik had veel meer moeite met het tijdrekken van Lierse. Dat begon al wel heel vroeg in de match. Maar goed... een comeback kan niet elke keer lukken.”