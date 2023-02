Britse media begrijpt Guardiola niet meer nadat hij De Bruyne op de bank zette: "Gekkenwerk!"

Manchester City verloor van Tottenham en liet zo na om tot op twee punten van Arsenal te naderen. Tot ieders verbazing zette Pep Guardiola zijn spelmaker, Kevin De Bruyne, op de bank. En dat kon op weinig begrip rekenen.

“De Bruyne op de bank zetten in een wedstrijd die je moet winnen om op twee punten van Arsenal te komen? Krankzinnig”, schrijft ‘The Daily Mail’. “Pep Guardiola is met zijn beslissingen heel hard zijn best aan het doen om over te komen als de gekke professor. En zijn keuzes doen Man City geen goed.”

Graeme Souness begreep er in de studio van Sky Sports ook niet veel van. “Ook voor mij is het een groot mysterie. Hoe kan je nu Julian Alvarez opstellen en niet Kevin De Bruyne? Alvarez heeft vier doelpunten in vijftien matchen gemaakt, terwijl De Bruyne voor mij een van de beste, zo niet de beste, aanvallende middenvelder van de wereld is.”