Historisch moment: 1e vrouwelijke scheidsrechter voor een wedstrijd in het Belgisch profvoetbal aangeduid

Het Professional Refereeing Department heeft een vrouw voor een wedstrijd in het Belgische profvoetbal aangeduid. Dat is historisch, want nooit eerder was dat voorgevallen.

De eer komt Viki De Cremer toe. Zij werd voor een wedstrijd in de Challenger Pro League als 4e official aangeduid. Ze zal in de wedstrijd tussen Deinze en RSCA Futures langs de zijlijn staan om zo daar alles in goede banen te leiden.

Het Professional Refereeing Department zet al enige tijd in op vrouwelijke scheidsrechters en daar plukt het met De Cremer voor het eerst de vruchten van. Zaterdag om 20.45 volgt de aftrap van die wedstrijd.

De Cremer is trouwens de zus van Wesli De Cremer. Hij is al enige tijd scheidsrechter in de Jupiler Pro League.