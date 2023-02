Anderlecht reageert op HUMO-artikel: "Onwaarheden en we zijn verontwaardigd door gebruik van termen als nazi en psychopaten"

Het artikel in HUMO heeft vandaag heel wat commotie veroorzaakt bij Anderlecht. Binnen de club werd het uiteraard ook uitvoerig besproken en er werd een reactie uitgestuurd.

"RSC Anderlecht wil reageren op het artikel dat vandaag verscheen in het weekblad Humo", klinkt het. "RSC Anderlecht wenst zich te distantiëren van het eenzijdig beeld dat op basis van selectieve en anonieme bronnen wordt geschetst van het beleid. Het artikel bevat onwaarheden en de club is verontwaardigd over het gebruik van termen als nazi en psychopaten."

"Het beeld van een club die op drift is en van een hoofdeigenaar die de club wil verkopen staat haaks op de realiteit van vandaag. Het huidig management draagt transparant bestuur hoog in het vaandel en wenst met de nodige rust en sereniteit verder te bouwen aan de toekomst."