Hendry is er alweer klaar voor: "Hij staat te popelen om opnieuw Champions League te spelen"

Je moet de juiste coach tegenkomen in een carrière. Onder Alfred Schreuder en Carl Hoefkens werd Jack Hendry opzijgeschoven. Hij vertrok naar Cremonense, maar stond al snel weer terug in Brugge toen Scott Parker besliste dat hij de grote Schot best kon gebruiken.

Bij Cremonense draaide het ook niet echt goed en dus had Hendry wel veel zin om terug te keren en opnieuw zijn kans te wagen. “Je moet weten: Jack is altijd van Club Brugge blijven houden”, zegt Neil McCann, zijn ex-coach en adviseur, in Het Nieuwsblad. “Hij heeft de club ook nooit willen verlaten. Hij is er maar ver­trokken toen bleek dat de coach hem niet meer zou gebruiken. Hij is superblij dat hij nu opnieuw 'thuis' is. Hij is ook in zijn oude woonst kunnen intrekken, wat het makkelijker maakt om opnieuw geïntegreerd te geraken."

Hendry zijn prestatie op Antwerp was al geruststellend. “Ik sprak Jack de avond na de match. Hij zei dat het allemaal nog wat roestig aanvoelde en vond dat hij het in een paar fases beter had moeten doen. Een nieuwe coach, een nieuwe speelstijl: het is nu eenmaal wennen. Maar hij mag tevreden zijn met zijn comeback en ik weet dat hij nu staat te popelen om weer in de Champions League te ­spelen.”