Nieuwe manager van Anderlecht geeft er de brui aan nadat fans zijn sociale media uitpluizen

Anderlecht was sinds eind vorig jaar op zoek naar een nieuwe partnership manager.

De partnership manager maakt deel uit van de commerciële cel van de club en onderhoudt de nodige relaties met de partners.

Anderlecht leek de geschikte kandidaat gevonden te hebben, maar fans ontdekten op zijn sociale media dat hij een fervent supporters van Standard was en in het verleden niet echt mooie dingen over Anderlecht gepost had.

De man kreeg heel wat haatberichten over zich heen en besliste zelf om de functie niet op te nemen bij RSC Anderlecht. Paarswit vraagt de fans om op te houden met verwensingen en haatberichten te sturen naar de persoon in kwestie.