🎥 Thierry Henry lacht zich krom met doelpuntenviering van Sofiane Diop

Het openingsdoelpunt kwam van de Franse belofteninternational Sofiane Diop. Zijn viering ging echter een beetje de mist in.

Hij wilde op zijn knieën door het gras glijden, bleef echter steken en deed zich toch ook wel pijn met die actie. Thierry Henry lachte zich als analist krom door het voorval.

“Je had beter kunnen doen alsof je geen pijn had”, zei Henry bij Amazon Prime. “Je bent echt gek, die jonge garde toch.”

Thierry Henry laughs at OGC Nice attacker Sofiane Diop who caused himself an injury with a failed knee-slide celebration. (APV) pic.twitter.com/62JIbw5b6R