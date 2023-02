Vertrokken Antwerp-speler krijgt meteen warm welkom bij nieuwe ploeg: "Ga naar de kapper!"

Viktor Fischer kwam bij Antwerp nog amper aan spelen toe en dus werd hij verhuurd aan AIK deze winter. In Zweden moet hij weer vertrouwen opdoen. Maar ploegmaat Sotirios Papagiannopoulos had wel al iets aan te merken op zijn uiterlijk.

Sotirios Papagiannopoulos kent Fischer nog van hun gezamenlijke tijd bij FC Kopenhagen. De verdediger had wat modeadvies voor zijn nieuwe ploegmaat. "Hij moet naar de kapper. Hij moet dat haar afknippen. Dat is het eerste wat ik hem ga zeggen: ga naar de kapper!", lachte hij.

Fischer kon er ook om lachen. "Ik had kort haar toen we elkaar voor het laatst tegenkwamen. Maar hij heeft het verkeerde idee dat je kapsel verband houdt met hoe goed je bent als speler. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ik ben niet van plan naar de kapper te gaan. Maar we zullen zien."