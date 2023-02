CEO Bossaert denkt dat voetbalbond ideaal duo vond: "Tedesco gaat nieuwe energie geven aan deze ploeg"

Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, is zeker van zijn zaak: met het duo Vercauteren-Tedesco kunnen de Rode Duivels nog verder geraken.

Bossaert is tevreden over het werk van de Task Force. "Dit is de climax aan een goed verlopen proces", klonk het. "Er is goed werk geleverd. Vanaf het eerste moment zat iedereen op één lijn en er was een meerwaarde van iedereen aan de tafel. We beslisten dat er twee profielen moesten komen en daarna kwamen we heel snel uit bij Frank Vercauteren. Hij heeft een echt voetbalprofiel en een onmetelijke kennis en ervaring. Hij heeft ook deelgenomen aan de gesprekken met de kandidaten en daar sprong Domenico er meteen bovenuit. We hadden er direct een goed gevoel bij. Een moderne coach met duidelijk gevoel voor aanvallend voetbal."

Zonder afbreuk te willen doen aan het werk van Roberto Martinez leeft er bij de KBVB toch nog het gevoel dat er een volgende stap kan gezet worden. "We willen dat hij ons naar nieuwe successen leidt. Hij gaat nieuwe energie geven aan deze ploeg, die nog altijd heel ambitieus is. De eerste missie wordt ons kwalificeren voor het EK in Duitsland."