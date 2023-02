Pascal Smet over het nieuwe stadion van Union: "Het is van regionaal en nationaal belang"

Union kreeg onlangs een negatief advies voor zijn nieuwe stadion. De Brusselse politiek wil zich ook meer en meer achter het project zetten.

Pascal Smet is Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed. Hij tweette al dat hij en Brussels minister-president Rudi Vervoort het dossier zullen opvolgen. Aan de RTBF gaf Smet tekst en uitleg.

MP @rudivervoort en ik nemen over en zullen besprekingen organiseren tussen de gemeente Vorst, de club @UnionStGilloise en het Gewest om tot een goede oplossing voor het stadion te komen. — Pascal Smet (@SmetPascal) February 7, 2023

"Uit een studie samen met het agentschap Perspective.brussels en de gemeente Vorst is gebleken dat de Bemptsite in Vorst de beste locatie voor het nieuwe stadion van Union is", was Smet duidelijk. "Anders moesten we Brussel verlaten. De Union-fans en mezelf zullen dat betreuren."

"Maar wij zien dat er in deze zaak, die van regionaal en nationaal belang is, een blokkade is", ging Smet verder. "Alle partijen, met onder meer de gemeente Vorst, moeten samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samenzitten. Er is een particuliere investeerder die bereid is om 70 miljoen euro te investeren. Dat zie je niet elke dag. Dat is een kans die voor alle Brusselaars goed is."