Seigneur Mbaye Leye redt de dag van supporterslokaal in Anzegem én geeft antwoorden op pittige vragen over opstelling

Er was wat commotie ontstaan onder de supporters van Zulte Waregem. Een supportersclub in Anzegem was immers klaar om verschillende spelers te ontvangen, maar er liep iets mis en alle spelers kregen een dag vrijaf van Mbaye Leye. Eind goed, al goed toch een beetje? Mbaye Leye redde de dag.

Het had een hoog In De Gloria-gehalte, maar uiteindelijk kwam het allemaal toch nog min en meer goed in Anzegem. In supporterslokaal De Sportduif kwam uiteindelijk met Mbaye Leye toch nog iemand opdagen van de club. Hij nam het op voor de club en de communicatieverantwoordelijke. Hij gaf iedereen uit het lokaal ook een gratis ticket voor de match van zondag tegen Oostende. Tumultueuze dag "Het was een tumultueuze dag. De spelers hadden twee dagen vrij. Ik kom hier als trainer en kan ook op alle vragen antwoorden", aldus Leye in gesprek met de supporters. "Waarom Vormer niet speelde in de basis tegen Union? Hij speelde donderdag en als hij geblesseerd raakte, dan kon hij niet spelen tegen Oostende, Seraing en die andere ploeg", verwees hij naar de belangrijke matchen die er zitten aan te komen.