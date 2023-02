Bij KV Kortrijk ergeren ze zich nog altijd aan de niet-gefloten penalty op Faïz Selemani: "De VAR liet de fase helemaal links liggen"

Bij KV Kortrijk zindert de verloren wedstrijd op Sint-Truiden nog altijd na. Vooral de niet-gefloten penalty op Faïz Selemani leidde tot ergernis.

"Faïz Selemani kwam voor zijn verdediger en die stapte op zijn voet", aldus Kristof D'Haene bij Het Laatste Nieuws. "Dat is gewoon duidelijk op de beelden te zien en de VAR liet de beelden helemaal links liggen. Dat is onbegrijpelijk."

Aan de overkant was er wel een penalty voor STVV die Tom Vandenberghe omzette. "Aan de overkant ging de VAR wel kijken", ging D'Haene verder. "Er was contact, maar je zag dat Abdelkahar Kadri zijn voet terugtrekte. Koita liep er met zijn been tegen. Het is zuur, want STVV voetbalde voor de rest geen enkele kans bij elkaar."

Zondag kan KV Kortrijk revanche nemen. Dan spelen ze op het veld van Standard.