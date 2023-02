Blik op een standaardcontract bij Anderlecht: 'Zoveel minuten spelen voor winstpremie'

De Waalse krant La Dernière Heure heeft de hand weten leggen op een standaardcontract bij RSC Anderlecht.

In La Dernière Heuren wordt een standaardcontract bij RSC Anderlecht getoond. Daar haalt de Waalse krant 15 zaken uit die het apart bespreekt. Eentje ervan gaat over wedstrijdpremies.

Die werden onder Peter Verbeke een stuk naar beneden gebracht, zo schrijft de krant nog. Nu gaat het om 3.000 euro bij winst, of 1.000 euro bij een gelijkspel.

Nieuw de voorbije jaren is dat niet elke reservespeler nog een premie krijgt als hij niet speelt. Nu moet je 15 minuten spelen om de volledige winstpremie te krijgen.

Is dat niet het geval, dan krijg je maar de helft. 1.500 euro bij winst, of 500 euro bij een gelijkspel. In oude contracten moest je maar één minuut op het veld staan.