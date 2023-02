Daar is de European Super League weer: organisatoren willen een ander format

De European Super League is nog niet begraven. A22 Sports, die de Super League probeert te promoten, gaf een nieuw voorstel vrij.

Een van de grote veranderingen voor de European Super League is dat er geen permanente leden meer zullen zijn. Bij het vorige voorstel waren er 15 permanente teams, aangevuld met 5 clubs op basis van hun prestaties in eigen land.

In totaal zullen er 60 tot 80 teams over heel Europa tot de Super League behoren. Die zullen in verschillende niveau's zitten. Ploegen zullen dus kunnen stijgen en degraderen. Elk seizoen zullen alle clubs minstens 14 wedstrijden spelen.

In 2021 was er een 1e voorstel, maar daar kwam meteen heel wat kritiek op. Al snel trokken heel wat clubs toen hun staart in.