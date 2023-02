STVV wil in april al nieuwe coach voorstellen en wil de weg van Union, Cercle en OHL opgaan

STVV moet op zoek naar een nieuwe coach.

Bernd Hollerbach maakte al enige tijd geleden bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij STVV. Dat moet dus voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe coach en die zoektocht is al bezig.

"De club heeft intussen een duidelijk profiel voor ogen en is onlangs gestart met de zoektocht. In april moet duidelijk zijn wie de nieuwe coach zal worden. Met de nieuwe trainer zal dan de verdere invulling van de kern besproken worden, maar intussen lopen er al verkennende gesprekken met spelers", zegt CEO Tateishi bij Het Belang van Limburg.

STVV zoekt naast een trainer naar een extra investeerder naast hoofdaandeelhouder DMM, die dan minderheidsaandeelhouder moet worden. "Bovendien kan een ondersteunende buitenlandse club, zoals dat het geval is bij Union, Cercle of OHL, in de toekomst een realiteit worden, zonder dat daar op dit moment concreet sprake van is", zei Tateishi nog.