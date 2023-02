Engelsen moeten bocht van 180 graden maken na contract voor speler die veroordeeld werd voor verkrachting (die wel een hattrick scoorde)

David Goodwillie, de naam zegt u waarschijnlijk niet zoveel, maar in Engeland is hij wel groot nieuws. De drievoudige Schotse international speelde in het verleden in de Premier League, maar werd veroordeeld voor verkrachting. Radcliffe wou hem een nieuwe kans geven, maar moest daarop terugkomen.

De 33-jarige spits was bij zijn debuut voor Radcliffe, een zevendeklasser in Engeland, goed voor een hattrick, maar kreeg een dag later het nieuws dat hij moest vertrekken. In het verleden speelde hij onder andere voor Blackburn Rovers, maar hij werd in 2011 samen met ploegmaat David Robertson veroordeeld voor verkrachting en moest een schadevergoeding betalen. Hij werd echter niet strafrechterlijk vervolgd.

Hij speelde later voor Clyde en Raith Rovers in de Schotse tweede klasse, maar bij die laatste moest hij na supportersprotesten ook weer vertrekken. Radcliffe wilde de clubloze Goodwillie ook een tweede kans geven. De aanvaller werd niet gepresenteerd, maar stond wel in de basis tijdens het competitieduel met Belper Town. Goodwillie had met drie treffers een groot aandeel in de 4-2 zege.

Een dag later is de spits echter alweer vertrokken bij Radcliffe. “Als club staan wij erachter dat mensen een tweede kans verdienen en hun leven kunnen verbeteren. Met die logica hebben wij Goodwillie een contract aangeboden, maar in deze zaak hebben wij een significante misstap begaan. Hier hadden we zorgvuldiger in moeten zijn”, meldt Radcliffe in een statement. “We wilden iets goeds doen voor iemand met een besmet verleden, maar dit is ook voor ons een brug te ver en zal ons nooit meer gebeuren.”