Giroud schiet AC Milan naar eerste overwinning in acht wedstrijden, AZ leider in Nederland na ruime zege

AC Milan heeft eindelijk nog eens gewonnen.

AC Milan startte met één Belg, Alexis Saelemaekers, tegen Torino. De rest van de Belgen zat op de bank, net als Zlatan Ibrahimovic, die opnieuw in de selectie zat na een zware blessure.

Milan had al zeven wedstrijden had Milan niet meer gewonnen, maar tegen Torino lukte het eindelijk wel weer. Olivier Giroud zorgde op het uur voor de enige goal van de match. Charles De Ketelaere mocht 10 minuten voor tijd nog invallen, Origi kreeg slechts een vijftal minuten.

Aan de stand veranderde er niets meer en MIlan springt voorlopig weer naar de derde plaats in de Serie A.

AZ leider in Nederland

AZ ontving Excelsior in de Eredivisie en was al voor de rust klaar. Mijnans opende de score na 20 minuten en verdubbelde die op het halfuur. Karlsson maakte er na 27 minuten al 3-0 van.

Odgaard zorgde voor de 4-0 na 35 minuten, Pavlidis legde in minuut 38 al de 5-0 eindstand vast. AZ wipt zo voorlopig over Feyenoord naar de leiding in de Eredivisie, maar dat gaat zondag nog op bezoek bij Heerenveen.