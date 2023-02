Ibe Hautekiet brengt serieus statement na transfer naar Standard: "Dat klopt niet!"

Ibe Hautekiet verlengde zijn contract bij Club Brugge niet en koos voor een transfer naar Standard.

Afgesprongen onderhandelingen met Club Brugge zorgden ervoor dat Ibe Hautekiet op zoek ging naar een nieuwe werkgever. “Club stelde wel iets voor, maar niet wat wij voor ogen hadden. Ik voelde niet echt vertrouwen in mij en daarom zijn we andere mogelijkheden gaan bekijken. Die waren er genoeg, zowel in binnen- als buitenland”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Het werd Standard, al wilde Club Brugge hem liever pushen in de richting van OH Leuven. Daardoor duurde het langer voor de overgang in orde was. En Hautekiet wil meteen ook een statement maken dat hij niet naar Luik vertrekt om in de Challenger Pro League te spelen.

“Ik heb dat ook gelezen, maar dat klopt niet. Bij de onderhandelingen is nooit gezegd dat ik de komende maanden enkel bij SL16 zou spelen”, vult de ex-kapitein van Club NXT aan. Dit weekend kan hij al spelen tegen KV Kortrijk. “Vorige week was een vermoeiende week met onderhandelingen, testen, kennismakingen en verplaatsingen. Nu kon ik gewoon voluit meetrainen en nadien rusten.”