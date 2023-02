Vandenbempt duidelijk over Vanzeir: "Een levensverzekering getekend"

Dante Vanzeir is niet langer een speler van Union SG. Afgelopen weekend nam hij afscheid van de supporters.

Veel begrip was er niet voor de keuze van Dante Vanzeir om naar de MLS te trekken, maar voor analist Peter Vandenbempt is het wel de juiste keuze die Vanzeir maakte.

“Moederclub Brighton zag in hem blijkbaar geen Premier League potentieel en concrete belangstelling van de betere clubs uit grote competities is er nooit geweest”, zegt hij bij Sporza. “De MLS is al lang geen uitbolcompetitie meer en met het oog op de wereldbeker in de VS zal voetbal er de komende jaren boomen.”

Met een loon van 1,2 miljoen dollar per jaar verdient Vanzeir er vier keer meer dan bij Union SG. “Dat is niets minder dan een levensverzekering voor een speler die exact weet hoe broos de carrière van een voetballer wel kan zijn. Twee kruisbandletsels voor zijn twintigste, dan ga je al een keer nadenken. Zijn inferno heeft Vanzeir al beleefd.”