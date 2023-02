Zeker niet slecht: de lonen van de Belgische scheidsrechters bekendgemaakt

In 2017 heeft het Referee Department voor de toprefs in België een semiprofessioneel statuut uitgewerkt. Daardoor konden ze meer gaan verdienen. HLN deed nu een simulatie van hoeveel dat precies kan zijn.

De twaalf Belgische toprefs genieten daardoor nu van een statuut dat hun een vast loon van 2.600 euro garandeert. Daarbovenop krijgen ze premies per match die ze fluiten. Voor de Jupiler Pro League bedraagt dat 2.000 euro. Zeven van de twaalf refs fluiten ook in Europa en krijgen daar een premie van 2.000 of 3.500 euro, afhankelijk van hun UEFA-categorie. In een maand met twee JPL-matchen en een internationale opdracht en soms een VAR-opdracht krijgen ze dus zo'n 10.000 euro of meer, berekende de krant.

Dat is wel bruto en ze moeten er nog belasting op betalen. Bij de refs klinkt het dat dat een faire verloning is voor een sociaal en familiaal belastend werk. De tarieven voor het VAR-werk vinden ze wel nog aan de lage kant.