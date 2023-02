Rondje Europa: leiders in La Liga en Serie A laten niets liggen, Barça dankt Pedri en Napoli Osimhen (ex-Charleroi)

Over de meeste matchen in Europa werd reeds bericht. In La Liga en de Serie A kwamen de leiders zondagavond echter pas in actie.

La Liga In La Liga stond Barcelona voor een verraderlijke verplaatsing naar Villarreal. Een doelpunt van Pedri binnen de eerste twintig minuten zette Barça desalniettemin op het goede spoor. Het was zeker geen gemakkelijke opdracht voor de leider, de thuisploeg had zelfs iets meer balbezit. Desondanks trok Barça de 0-1 over de streep. Het telt nu al elf punten meer dan Real, wel met een match meer gespeeld. Serie A In de Serie A steekt Napoli er dit seizoen met kop en schouders bovenuit. De Napolitanen moesten thuis tegen Cremonese, de rode lantaarn, verder gaan op dat elan en de 1-0 van Kvaradona was alvast een stap in de goede richting. Osimhen (ex-Charleroi) verdubbelde de score. Na de 3-0 van Elmas was het helemaal beslist: Napoli heeft nu 16 punten voor op Inter. Eerder op de dag stond in Italië ook Juventus - Fiorentina op het programma. De Oude Dame haalde het met het kleinste verschil: het doelpunt van Adrien Rabiot gaf de doorslag.