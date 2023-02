Beerschot moet verdediger mogelijk enkele speeldagen missen na rode kaart tegen RWDM

De topper tegen RWDM werd niet wat Beerschot ervan hoopte. Het verloor en zag ook nog verdediger Konstantopoulos rood pakken in de extra tijd.

In minuut 93 kon RWDM na een balverovering nog een keertje tegenprikken. Apoulos Konstantopoulos haalde meteen de angel uit de potentiële counter door aan de middenlijn de overtreding te maken, zonder in de buurt te komen van de bal.

Een volledig onnodige fout, al was het nu ook geen hele zware trap die hij uitdeelde. De Griek kreeg hij echter meteen een rood karton onder de neus geduwd en ook het Bondsparket kent weinig genade. Het schorsingsvoorstel is reeds bekend.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Apostolos Konstantopoulos (@kbeerschotva) 3 w. schorsing vanaf 15.02.2023, waarvan 2 w. effectief & 1 w. met uitstel t.e.m. 14.02.2024 + €2.500 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) February 13, 2023

Het Bondsparket vordert een schorsing van in totaal drie speeldagen voor de 20-jarige speler, waarvan twee effectief en één met uitstel. Dat zou dus neerkomen op twee competitiewedstrijden waarin Beerschot het zonder hem moet stellen. Ook wordt een boete opgelegd van 2500 euro. Het is nu de vraag of Beerschot deze straf aanvaardt of in beroep gaat.