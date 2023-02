Ivan De Witte geeft meer uitleg over situatie Gent: "De club staat niet te koop"

KAA Gent staat te koop, dat was wat zaterdagochtend de Belgische voetbalwereld rondging. Voorzitter Ivan De Witte wou dat toch wat nuanceren, want in eerste instantie gaat het om een zoektocht naar nieuw geld.

De Witte laat weten dat een verkoop momenteel nog niet aan de orde is. "Wij doen dit in het voordeel van de club. Om AA Gent te laten vooruitgaan op Belgisch en Europees niveau", zegt hij in HLN. ''Door de inbreng van diverse kapitalen is de concurrentie in België sterk gegroeid. Wel, AA Gent moet mee in deze strijd. Daarom zijn we op zoek naar een investeerder die bij ons past. Ja, onze zoektocht duurt al even, omdat wij kieskeurig zijn. Laat er ook geen twijfel over bestaan: de nieuwe middelen moeten hoofdzakelijk naar de club gaan. Wij willen AA Gent versterken en de toekomst van de club verzekeren."

De Witte en Louwagie hebben samen echter ook 40 procent van de aandelen. Wat gebeurt daarmee? ''Daar zijn we echt nog niet aan toe. Laat ons beginnen met een geschikte investeerder te vinden. Ik wil hierbij ook zeggen dat wij heel transparant communiceren met alle betrokken partijen. Met de Stad Gent en met onze voornaamste sponsor VDK Bank heb ik al gesproken. Wij doen dit niet onder de radar of achter gesloten deuren."