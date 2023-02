Kijk wie we daar hebben: oude bekende staat na maanden blessureleed weer op veld bij RWDM: "Ik ben terug, zoals altijd"

Je was hem bijna vergeten, maar Obbi Oulare is wel degelijk nog steeds voetballer. De 27-jarige spits wordt door RWDM gehuurd van Barnsley, maar was maanden out met een zware knieblessure. Tegen Beerschot vierde hij zijn rentree.

Oulare mocht even invallen en lijkt klaar voor de play-offs. Trainer Vincent Euvrard liet al weten dat hij op hem rekent. “Het zijn zeven lange maanden geweest”, sprak Oulare bij Het Nieuwsblad. “Het was alweer een moeilijke periode. Maar ik ben terug, zoals altijd. Deze keer met drie punten op Beerschot, dat is de kers op de taart. Een perfecte avond. Pas op, het is niet eenvoudig geweest. Ik was echt goed bezig tijdens de voorbereiding deze zomer, en dan was er die zware blessure… Die kwam voor mij op het allerslechtste moment, om eerlijk te zijn. Gelukkig heeft de ploeg het goed gedaan tijdens mijn afwezigheid." RWDM doet nog volop mee voor de promotie en ze deelden net voor het begin van de play-offs een tik uit aan concurrent Beerschot. “We zijn zeer tevreden dat we Beerschot op acht punten hebben gezet. Vanaf nu zal het wat meer tussen ons en Beveren gaan.”