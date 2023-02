Ontslag hangt boven het hoofd van zijn boezemvriend: vele ogen zo alweer gericht op Radja Nainggolan

Radja Nainggolan speelt maar pas bij SPAL. De ex-international ging daar voetballen om boezemvriend Daniele De Rossi een handje toe te steken. Of die daar nog lang zal rondlopen, is maar de vraag.

Sinds zijn vertrek bij Antwerp speelde Radja Nainggolan twee wedstrijden voor SPAL. Zijn debuut, dat hij opluisterde met een doelpunt, eindigde in een spectaculaire nederlaag tegen Bari (3-4). Op bezoek bij Venezia stond Nainggolan opnieuw 90 minuten op het veld. Er werd met 2-1 verloren, waardoor zijn nieuwe ploeg op de derdelaatste plaats belandt is in de Italiaanse tweede klasse.

De Rossi zwaar onder vuur

Bij slechte resultaten is het vaak de trainer die het gelag betaalt en dat dreigt in dit geval niet anders te zullen zijn. Volgens Italiaanse media krijgt De Rossi binnenkort zijn ontslag gepresenteerd. Met Massimo Oddo zou SPAL ook al een opvolger in het vizier hebben.

Bij La Gazzetto dello Sport vragen ze zich dan ook luidop af wat Nainggolan gaat doen als zijn vriend De Rossi moet ophoepelen. Blijft de ex-international toch helpen om operatie redding in de Serie B tot een goed einde te brengen of lonkt er dan al snel opnieuw een vertrek?