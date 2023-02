Amuzu grote afwezige in Anderlecht-selectie die naar Ludogorets trektA

Anderlecht vaart zowel sportief als extrasportief nog steeds in woelig water maar de wedstrijden volgen elkaar snel op. Donderdag moet paars-wit namelijk aan de bak in de Conference League.

Anderlecht treft donderdag in de play off-ronde van de Conference League het Bulgaarse Ludogorets, de tweede in de Bulgaarse competitie.

En dat zullen ze doen zonder Francis Amuzu. De pijlsnelle winger is volgens Anderlecht niet fit en blifjt thuis.

Wie wel de selectie haalt is Henrik Bellman. De 23-jarige Zweed werd in januari binnen gehaald en maakte bij de Futures indruk door in 4 duels 2 doelpunten te maken en 1 assist op te tekenen.