In de aanloop naar het duel tegen Benfica: niet iedereen aanwezig op de laatste training van Club Brugge

Club Brugge heeft een laatste keer de Champions League-wedstrijd tegen Benfica getraind. Scott Parker zag niet iedereen op het trainingsveld.

Woensdag speelt Club Brugge thuis tegen Benfica voor de 1/8-finales van de Champions League. Dinsdagvoormiddag trainde het een laatste keer in de aanloop naar het duel.

Niet iedereen was aanwezig op training. Andreas Skov Olsen heeft nog altijd last van zijn heup en zal woensdag ook niet spelen. Zo weet Het Nieuwsblad.

Wie wel aanwezig was, was Ferran Jutgla. Hij was in de aanloop naar het duel twijfelachtig, maar zijn aanwezigheid kan goed nieuws voor woensdag betekenen. Een basisplaats lijkt niet meteen aan de orde, maar wellicht vertelt trainer Scott Parker daar op de persconferentie meer over.